சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் வாலிபருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை
சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் வாலிபருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை
UPDATED : அக் 09, 2026 06:38 PM
ADDED : அக் 09, 2026 06:36 PM
விழுப்புரம்: செஞ்சி அருகே, 17 வயது சிறுமியை ஆசை வார்த்தை கூறி கடத்தி சென்று திருமணம் செய்த வழக்கில் வாலிபருக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து விழுப்புரம் மகிளா கோர்ட்டில் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது.
சென்னை, பெருங்குடி, திருவள்ளுவர் நகரை சேர்ந்தவர் வினோத்குமார், 32; இவர் செஞ்சி அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமியிடம் ஆசைவார்த்தை கூறி கடந்த 2020ம் ஆண்டு ஏப்., 13ம் தேதி கடத்தி சென்று கட்டாய குழந்தை திருமணம் செய்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார். சத்தியமங்கலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து வினோத்குமாரை கைது செய்தனர்.
இவ்வழக்கு விசாரணை விழுப்புரம் மகிளா கோர்ட்டில் நடந்து வந்தது. நேற்று இவ்வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி எழிலரசி, குற்றம்சாட்டப்பட்ட வினோத்குமாருக்கு, 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை மற்றும் 7 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து தீர்பளித்தார். மேலும், பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிக்கு 3 லட்சம் ரூபாய் அரசு இழப்பீடு வழங்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.