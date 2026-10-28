பிரபல ரவுடிக்கு பணம் தர மறுத்தவர் கொலை: 5 பேருக்கு போலீஸ் வலை
பிரபல ரவுடிக்கு பணம் தர மறுத்தவர் கொலை: 5 பேருக்கு போலீஸ் வலை
UPDATED : அக் 27, 2026 06:36 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:17 PM
வானுார்: புதுச்சேரி அருகே ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில், பிரபல ரவுடிக்கு பணம் தர மறுத்தவரை, வெட்டி கொலை செய்த, 5 பேர் கொண்ட கும்பலை போலீசார் தேடி வருகினறனர்.
புதுச்சேரி, ஜீவானந்தபுரம் பகுதியை சேர்ந்தவர் சீசிங் குமார் (எ) ராஜேந்திர குமார், 46; கொலை உள்ளிட்ட சில வழக்குகள் உள்ள இவர், ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வந்தார்.
இந்நிலையில், நேற்று (அக்.,26) இரவு புதுச்சேரி இ.சி.ஆரில்., பேட்மின்டன் விளையாடி விட்டு, நண்பர்கள், 4 பேருடன், காரில் மேட்டுப்பாளையம் பகுதியை நோக்கி சென்றார்.
அங்கு மது வாங்கிய அவர்கள், தமிழகப்பகுதியான பூத்துறை எஸ்.வி.பி., நகரில் அமர்ந்து மது அருந்திக்கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது அங்கு வந்த, 5 பேர் கொண்ட கும்பல், பயங்கர ஆயுதங்களுடன் ராஜேந்திர குமாரை சராமரியாக வெட்டி கொலை செய்து விட்டு தப்பியது.
சம்பவ இடத்திற்கு ஆரோவில் போலீசார் சென்று, கொலை செய்யப்பட்ட ராஜேந்திர குமாரின் உடலை கைப்பற்றி, பிரேத பரிசோதனைக்காக காலாப்பட்டு தனியார் மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
முதற்கட்ட விசாரணையில், சமீபத்தில் கிருமாம்பாக்கம் தனியார் மருத்துவக் கல்லுாரி எதிரே ஒரு குடும்பத்திற்கு சொந்தமான பல ஏக்கர் நிலத்தை வாங்குவதற்கு, பிரபல அரசியல் பிரமுகருக்கு உடந்தையாக ராஜேந்திரகுமார் செயல்பட்டு வந்துள்ளார்.
தற்போது அந்த இடத்தை ராஜேந்திரகுமாரும், மேட்டுப்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த பேப்பர் மோகன் (எ) மோகன் ஆகிய இருவரும் மனைகளாக பிரித்து விற்பனை செய்து வந்துள்ளனர்.
அதில், சிறையில் உள்ள புதுச்சேரியை சேர்ந்த பிரபல ரவுடி, ராஜேந்திரகுமார் மற்றும் பேப்பர் மோகனிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டி வந்துள்ளார்.
மிரட்டலுக்கு பயந்த பேப்பர் மோகன் பிரபல ரவுடியிடம் பணத்தை கொடுத்துள்ளார். ஆனால், ராஜேந்திரகுமார் மற்றொரு ரவுடியின் ஆதரவோடு பிரபல ரவுடிக்கு பணத்தை தர மறுத்துள்ளார்.
இது பிரபல ரவுடிக்கு ஆத்திரத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில் ராஜேந்திரகுமாருக்கு பலமுறை மிரட்டல் வந்துள்ளது. இந்நிலையில் நேற்று இரவு தனது நண்பர்களுடன் மது அருந்திய போது, ஒரு கும்பல் அவரை வெட்டி கொலை செய்தது தெரிய வந்தது.
இது தொடர்பாக ஆரோவில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, ராஜேந்திரக்குமாரை கொலை செய்த ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பலை தேடி வருகின்றனர். ரியல் எஸ்டேட் தொழிலில் பணம் தர மறுத்த நபரை கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.