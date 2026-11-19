போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றவர் கைது
போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் பெட்ரோல் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்றவர் கைது
UPDATED : நவ 18, 2026 10:09 PM
ADDED : நவ 18, 2026 10:06 PM
விழுப்புரம்: போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன்பு உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தற்கொலைக்கு முயன்றவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம் மாம்பழப்பட்டு ரோடு இந்திரா நகரை சேர்ந்தவர் ஜோன், 45; இவரது வீட்டின் முன் கடந்த 8ம் தேதி பட்டாசு வெடித்தது தொடர்பாக, எதிர் வீட்டை சேர்ந்த ஒருவருக்கும் பிரச்னை ஏற்பட்டது.
இதில், இருதரப்புரம் தாக்கிக்கொண்டு விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸ் ஸ்டேஷனில், புகார் கொடுத்து போலீசார் அழைத்து விசாரணை செய்தனர்.
அப்போது, இரு தரப்பும் சமாதானமாகி தகராறில் உடைந்த ஜோன் மொபைல் போனை எதிர் தரப்பினர் சரி செய்து கொடுப்பதாக கூறியுள்ளனர். ஆனால், இதுவரை மொபைல் போனை சரி செய்து கொடுக்கவில்லை. இதனால் ஆத்திரமடைந்த ஜோன், நேற்று மதியம் 12:45 மணிக்கு விழுப்புரம் தாலுகா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்தார். அங்கு போர்டிக்கோ பகுதியில் தனது உடலில் பெட்ரோல் ஊற்றி தற்கொலைக்கு முயன்றார். இதைக்கண்ட போலீசார், அவரது உடலில் தண்ணீர் ஊற்றி விசாரித்தனர்.
இதையடுத்து, விழுப்புரம் டவுன் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து ஜோனை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.