இரண்டாம் நிலைக் காவலர்களுக்கு மருத்துவ சான்றிதழ் சரி பார்ப்பு முகாம்
இரண்டாம் நிலைக் காவலர்களுக்கு மருத்துவ சான்றிதழ் சரி பார்ப்பு முகாம்
UPDATED : நவ 21, 2026 03:46 PM
ADDED : நவ 21, 2026 03:40 PM
விக்கிரவாண்டி: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இரண்டாம் நிலைக் காவலர் பணியிடத்திற்கு தேர்வானவர்களுக்கு மருத்துவச் சான்றிதழ் சரி பார்க்கும் முகாம் நடந்தது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இரண்டாம் நிலை காவலர்கள் பணியிடங்களுக்கு தேர்வானவர்கள் 178 பேருக்கு உடல் தகுதி மருத்துவ பரிசோதனை விழுப்புரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் நடந்தது.
தேர்வான காவலர்களுக்கு டாக்டர்கள் மருத்துவ பரிசோதனை செய்து அறிக்கை சமர்ப்பித்தனர். தினமும் 45 பேர் வீதம் மருத்துவ பரிசோதனை வரும் 24ம் தேதி வரை நடக்கிறது.
நேற்று மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் இரண்டாம் நிலைக் காவலர்களுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை செய்து அனைத்து துறைகளிலும் வழங்கிய மருத்துவ சான்றிதழ்களை மருத்துவ கண்காணிப்பாளர் தரனேந்திரன் சரி பார்த்தார் .
ஆர்.எம்.ஓ., ரவிக்குமார், சப் இன்ஸ்பெக்டர் குமார ராஜா, ஏட்டு கருணாகரன், மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலக உதவியாளர் வெங்கடேஷ் பங்கேற்றனர்.