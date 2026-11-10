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அரசு போக்குவரத்து கழகம் எதிரில் மெகா பள்ளத்தால் விபத்து அபாயம்
அரசு போக்குவரத்து கழகம் எதிரில் மெகா பள்ளத்தால் விபத்து அபாயம்
UPDATED : நவ 09, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:52 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் எதிரில் உள்ள கிடு, கிடு பள்ளங்களால் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
விழுப்புரம், சாலாமேடு என்.ஜி.ஜி.ஓ., காலனியில் ஏராளமான குடியிருப்புகளில் மக்கள் வசிக்கின்றனர். திருச்சி நெடுஞ்சாலை வழுதரெட்டியில் இருந்து அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் வழியாக சாலாமேட்டிற்கு வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இச்சாலையில் அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் எதிரில் இருந்து பல இடங்களில் கிடு, கிடு பள்ளங்கள் ஏற்பட்டு போக்குவரத்திற்கு லாயக்கற்ற நிலையில் உள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, விபத்து ஏற்படும் முன் இச்சாலையை சீரமைக்க நகராட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.