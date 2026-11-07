முதியோர்களுக்கு கண் கண்ணாடி: 'மாஜி' அமைச்சர் வழங்கல்
முதியோர்களுக்கு கண் கண்ணாடி: 'மாஜி' அமைச்சர் வழங்கல்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:37 AM
ADDED : நவ 02, 2026 08:17 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே நடந்த இலவச கண் பரிசோதனை முகாமில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முதியோர்களுக்கு இலவச கண் கண்ணாடி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
செஞ்சி அடுத்த வல்லம் வட்டார வள மைய வளாகத்தில் பாரத் மித்ரன் சமூக பொருளாதார மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை, புதுச்சேரி அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை மற்றும் சின்ன நெற்குணம் ஷிவானி கல்வி அறக்கட்டளையின் முதியோர் இல்லம் சார்பில் இலவச கண் பரிசோதனை முகாம் நடந்தது.
முகாமில், கண் கண்ணாடிக்கு பரிந்துரைக்கபட்டவர்களுக்கு விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட தி.மு.க., சார்பில் கண் கண்ணாடி வழங்கும் நிகழ்ச்சி செஞ்சியில் நடந்தது.
முன்னாள் அமைச்சர் மஸ்தான், 50 பேருக்கு கண் கண்ணாடி வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சியில் பாரத் மித்ரன் அறக்கட்டளை மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜோலாதாஸ், ஷிவானி கல்வி அறக்கட்டளை செயலாளர் பூவாத்தாம்மாள், கிராம நிர்வாக அலுவலர் லட்சுமணன், மாவட்ட வர்த்தகர் அணி துணை அமைப்பாளர் பிரகாஷ், தொண்டரணி பாஷா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.