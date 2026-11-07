அரசு பள்ளியில் அமைச்சர் புதிய கட்டடம் திறப்பு: கழிவறை, பஸ் வசதி தொடர்பாக மாணவர்கள் குற்றச்சாட்டு
அரசு பள்ளியில் அமைச்சர் புதிய கட்டடம் திறப்பு: கழிவறை, பஸ் வசதி தொடர்பாக மாணவர்கள் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:44 PM
விக்கிரவாண்டி: அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் புதியகட்டட திறப்பு நிகழ்ச்சியில், அமைச்சரிடம் மாணவர்கள் அடிப்படை வசதி குறித்து குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
விக்கிரவாண்டி ஒன்றியம் வா பகண்டை கிராமத்தில், ஒரு கோடியே 48 லட்சத்து 44 ஆயிரம் ரூபாய், மதிப்பீட்டில் ஆறு வகுப்பறைகள் கொண்ட புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டது.
திறப்பு விழாவிற்கு கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கினார். கூடுதல் கலெக்டர் ஆனந்த் குமார் சிங், சிவக்குமார், எம்.எல்.ஏ., முன்னிலை வகித்தனர். சி.இ.ஓ., பாலமுரளி வரவேற்றார்.
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் புதிய பள்ளி கட்டடத்தை திறந்து வைத்து பேசினார்.
செயற்பொறியாளர் ராஜூவ், உதவி பொறியாளர் விஜய் , பொறியாளர் ஆனந்த் பாபு, நேர்முக உதவியாளர் பெருமாள், ஊரக வளர்ச்சி உதவி இயக்குனர்கள் நந்தகோபாலகிருஷ்ணன், நிர்மலா, பி.டி.ஓ., க்கள் பாலச்சந்திரன், சாகிதாபானி, தலைமையாசிரியர் வெங்கடேச குமார், மாவட்டச்செயலாளர் விஜய் வடிவேல் உட்பட அரசு அலுவலர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.
மாணவர்கள் குற்றச்சாட்டு
இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து, பள்ளியில், மாணவர்களிடம் அமைச்சர் ஆனந்த் குறைகள் குறித்து கேட்டார். அப்போது, மாணவர்கள் கழிவறை வாரத்திற்கு ஒரு முறை மட்டுமே சுத்தம் செய்யப்படுவதால் துர் நாற்றம் வீசுவதாகவும், பயன்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளதாகவும் குற்றஞ்சாட்டினர்.
அமைச்சர் ஆனந்த் உடனடியாக கழிவறை பகுதிக்கு சென்று ஆய்வு செய்து பள்ளி கல்விதுறை அமைச்சரை மொபைல்போனில் தொடர்பு கொண்டு, கழிவறை சுத்தம் இல்லாமல் உள்ளதாக தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பள்ளி தலைமை ஆசிரியரை அழைத்து விசாரணை செய்தார். கழிவறை சுத்தம் செய்யும் பெண் உடல்நிலை சரியில்லாததால் வரவில்லை என கூறினார்.
அமைச்சர், ‘தினந்தோறும் கழிவறையை சுத்தம் செய்யவேண்டும். வாரத்திற்கு ஒரு முறை கழிவறை சுத்தம் செய்கிறீர்கள் என முதல்வருக்கு தெரிந்தால் நடவடிக்கை எடுப்பார்,’ என கூறினார்.
மேலும், பள்ளி முடிந்து செல்லும் போது பஸ் இயக்க வேண்டுமென மாணவர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர். அமைச்சர் ஆனந்த்,
போக்குவரத்து துறை அமைச்சரை தொடர்பு கொண்டு பஸ் இயக்க வேண்டுமென வலியுறுத்தினார். தொடர்ந்து பஸ் இயக்கப்படும் என அமைச்சர் ஆனந்த் உறுதி அளித்தார்.