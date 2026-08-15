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மேல்மலையனுாரில் ஊஞ்சல் உற்சவம் அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு

மேல்மலையனுாரில் ஊஞ்சல் உற்சவம் அமைச்சர்கள் பங்கேற்பு

ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 06:11 PM

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செஞ்சி: மேல்மலையனுார் அங்காளம்மன் கோவிலில் நடந்த ஆடி அமாவாசை ஊஞ்சல் உற்சவத்தில் ஏராளமான பக்கர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

விழுப்புரம் மாவட்டம் மேல்மலையனுார் அங்காளம்மன் கோவிலில் நேற்று முன்தினம் இரவு ஆடி மாத அமாவாசை ஊஞ்சல் உற்சவம் நடந்தது.

அன்று காலை அங்காளம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தங்க காப்பு அலங்காரம் செய்தனர்.

இரவு 10:50 மணிக்கு சிறப்பு அலங்காரத்தில் அங்காளம்மன் ஊஞ்சல் மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார். அங்கு சிறப்பு அர்ச்சனையுடன் ஊஞ்சல் உற்சவம் துவங்கியது.

ஊஞ்சல் தாலாட்டின் போது கோவில் பூசாரிகளும் கூடியிருந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களும் அம்மன் தாலாட்டு பாடல்களை பாடினர்.

பக்தர்கள் கற்பூர தீபமேற்றி வழிபட்டனர். இரவு 12:00 மணிக்கு மகா தீபாராதனையுடன் ஊஞ்சல் உற்சவம் நிறைவடைந்தது.

இதில் நீர் வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த், வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு, எஸ்.பி. மதிவாணன் மற்றும் பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

விழா ஏற்பாடுகளை ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் சிவலிங்கம், உதவி ஆணையர் சக்திவேல், அறங்காவலர் பச்சையப்பன் மற்றும் அறங்காவலர்கள் செய்திருந்தனர்.

சென்னை, கடலூர், வேலூர் உட்பட பல்வேறு ஊர்களில் இருந்தும் சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.

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