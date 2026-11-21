UPDATED : நவ 20, 2026 05:48 PM
ADDED : நவ 20, 2026 05:46 PM
விக்கிரவாண்டி: காணாமல் போன இளைஞரை மீட்டு போலீசார் பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த சாமியாடி குச்சி பாளையத்தை சேர்ந்த பரமசிவம் மகன் விஷ்ணு பிரசாத், 17; கேட்டரிங் படித்து முடித்து வெளியே விசேஷங்களுக்கு சமையல் வேலைக்கு சென்று வருவார்.
கடந்த, 10 ம் தேதி அன்று முண்டியம்பாக்கம் சென்று வருவதாக கூறி சென்றவர் மீண்டும் வீடு திரும்பவில்லை.
இது பற்றி தந்தை பரமசிவம் விக்கிரவாண்டி போலீசில் கொடுத்த புகாரின் பேரில் இன்ஸ்பெக்டர் சத்தியசீலன் வழக்கு பதிந்து விசாரணை செய்தார்.
நேற்று முண்டியம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் பேக்கரி நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துக் கொண்டிருந்த விஷ்ணு பிரசாத்தை மீட்டார். தந்தைக்கு தகவல் தெரிவித்து அவரிடம் விஷ்ணு பிரசாத்தை ஒப்படைத்தார். தந்தை பரமசிவம் போலீசாருக்கு மகிழ்ச்சியுடன் நன்றி தெரிவித்து மகனை அழைத்துச் சென்றார்.