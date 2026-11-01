தீ விபத்தில் பாதித்தவருக்கு எம்.எல்.ஏ., நிவாரண உதவி
தீ விபத்தில் பாதித்தவருக்கு எம்.எல்.ஏ., நிவாரண உதவி
ADDED : நவ 01, 2026 04:26 PM
விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி அருகே தீ விபத்தில் பாதித்த குடும்பத்திற்கு நிவாரண உதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
விக்கிரவாண்டி அடுத்த திருவாமாத்துார் மதுரா அயினம்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் சக்கரபாணி, 65; சங்கர் மனைவி சீமாத்தா, 62; ஆகிய இருவரது கூரை வீடுகள் கடந்த 29ம் தேதி ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் எரிந்து சேதமானது.
இன்று (நவ.,1) தொகுதி எம்.எல்.ஏ., சிவக்குமார் அயினம்பாளையத்திற்கு நேரில் சென்று பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி அரசு நிவாரணத் தொகை 5,000 ரூபாய் மற்றும் தனது சொந்த நிதியிலிருந்து 25 கிலோ அரிசி காய்கறி, பாய் மளிகை சாமான்கள் ஆகியவற்றை வழங்கினார்
கோலியனுார் பி.டி.ஓ.,க்கள் நாராயணன் , ஜோதி, வி.ஏ.ஓ., மணிபாலன், பா.ம.க., ஒன்றிய செயலாளர் ரமேஷ், மாவட்ட துணைச் செயலாளர்கள் பாலு, கஜேந்திரன், அரிதாஸ், தொழிற்சங்க துணைத் தலைவர் மேகநாதன், மாணவரணி துணைச் செயலாளர் ஜெயச்சந்திரன் இளைஞர் அணி துணைச் செயலாளர் சதீஷ், துணைத் தலைவர் ராஜேஷ், ஒன்றிய தலைவர் சத்யா, கிளைச் செயலாளர்கள் பிரபு, ராமதாஸ் பங்கேற்றனர்.