/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ விவசாய இடுபொருட்கள் எம்.எல்.ஏ., வழங்கல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:00 AM
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செஞ்சி: செஞ்சி வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தில் விவசாயிகளுக்கு காப்பீட்டு திட்டம் குறித்த விளக்கக் கூட்டம் மற்றும் குறுவை சாகுபடிக்கான இடுபொருட்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
ஒன்றிய சேர்மன் விஜயகுமார் தலைமை தாங்கினார். பேரூராட்சி சேர்மன் மொக்தியார் அலி, வேளாண்மைத் துறை இணை இயக்குநர் சுரேஷ் முன்னிலை வகித்தனர்.
வேளாண்மை இயக்குநர் விஜயசந்தர் வரவேற்றார். கணேஷ்குமார் எம்.எல்.ஏ., சிறப்புரையாற்றி விவசாயிகளுக்கு இடுபொருட்கள் வழங்கி, காப்பீட்டு திட்ட ஆட்டோ விளம்பரத்தை துவக்கி வைத்தார்.
உதவி வேளாண் அலுவலர்கள் திருநாவுக்கரசு, விஸ்வநாதன், தொழில் நுட்ப அலுவலர்கள் ஜெய்சங்கர், ஜெய்கணேஷ், கவிதா மற்றும் விவசாய சங்கத்தினர் பங்கேற்றனர். துணை வேளாண் அலுவலர் ஸ்ரீதர் நன்றி கூறினார்.