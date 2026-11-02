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காவல்துறையினர் லஞ்சம் கேட்டால் புகார் தெரிவிக்க மொபைல் எண்
காவல்துறையினர் லஞ்சம் கேட்டால் புகார் தெரிவிக்க மொபைல் எண்
UPDATED : நவ 01, 2026 09:11 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:07 PM
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விழுப்புரம்: காவல்துறையினர் லஞ்சம் கேட்டால் பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை செய்திக்குறிப்பு:
மாவட்டத்தில் காவல்துறையினர் தங்கள் பணிகளை செய்ய லஞ்சம் கேட்டால் ஊழல் ஒழிப்பு தனிப்பிரிவிற்கு 99448 89161 என்ற மொபைல் எண்ணிற்கு பொதுமக்கள் நேரடியாகவோ அல்லது வாட்ஸ் ஆப் மூலமாகவோ தகவல் தெரிவிக்கலாம்.
தகவல் கொடுப்பவர்களின் விபரம் ரகசியம் காக்கப்படும். பெறப்படும் அனைத்து தகவல்களும் விசாரிக்கப்பட்டு உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். காவல் துறையினருக்கு யாரும் எந்த வகையிலும் லஞ்சம் தரவேண்டாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.