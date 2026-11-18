ADDED : நவ 18, 2026 07:40 PM
செஞ்சி: சங்கராபரணி ஆற்றில் இருந்து மொடையூர் ஏரிக்கு தண்ணீர் செல்லும் கால்வாய் தூர்வாரும் பணியை கலெக்டர் துவக்கி வைத்தார்.
செஞ்சி அடுத்த ராஜாம்புலியூரில் சங்கராபரணி ஆற்றின் குறுக்கே மொடையூர் பெரிய ஏரி, சித்தேரி, கம்மந்துார் ஏரி, மணியம்பட்டு ஏரிக்கு தண்ணீர் செல்லும் கால்வாய் துார்வாரும் பணி இன்று (நவ.,18) நடந்தது. கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் தலைமை தாங்கி பணிகளை துவக்கி வைத்தார்.
நந்தன் கால்வாய் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் தலைவர் அன்பழகன் மற்றும் கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாய அமைப்பினர் முன்னிலை வகித்தனர்.
துார் வாரும் பணிக்காக நந்தன் கால்வாய் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் சார்பில் ஹிட்டாச்சி இயந்திரமும், எரிபொருள் செலவுகளை விவசாயிகள், தன்னார்வலர்கள், பொது மக்கள், மக்கள் பிரதிநிதிகள் நிதியில் இப்பணிகளை செய்து வருகின்றனர்.
சங்கராபரணி ஆற்றில் இருந்து மொடையூர் ஏரி வரை 3.2 கி.மீ., துாரம், மொடையூர் ஏரியில் இருந்து கம்மந்துார் ஏரி வரை 1.5 கிலோமீட்டர் துாரம் என மொத்தம் 4.7 கி.மீ., துாரத்துக்கு கால்வாய் துார் வாரும் பணி துவங்கி உள்ளது.
இதன் மூலம் 2,000 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும். நிகழ்ச்சியில் நீர் வளத்துறை உதவி செயற்பொறியாளர் சிவகுமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.