கிராமப்புறங்களில் கண்காணிப்பு கேமரா அவசியம்: குற்றங்கள் குறைய சிறந்த வழி
கிராமப்புறங்களில் கண்காணிப்பு கேமரா அவசியம்: குற்றங்கள் குறைய சிறந்த வழி
UPDATED : நவ 10, 2026 03:37 AM
ADDED : நவ 09, 2026 05:13 PM
விக்கிரவாண்டி: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் குற்ற நடவடிக்கைகளை தடுக்க அனைத்து கிராமங்களிலும் கண்காணிப்பு கேமராக வசதி ஏற்படுத்த வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தற்போது பல்வேறு இடங்களில் இரவு, பகல் என அனைத்து நேரங்களிலும் வழிப்பறி, பெண் கடத்தல், குழந்தை காணாமல் போவது, விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரமான மாடு, ஆடு, கோழி திருட்டு மற்றும் சர்வசாதாரணமாக நடைபெறும் இரு சக்கர வாகனங்கள் திருட்டு. மேலும், விபத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு தப்பிச் செல்லும் வாகனங்கள் என பல்வேறு சம்பவங்கள் நடைபெறுகின்றன.
பல கிராமங்களில் குக் கிராமங்களில் பிள்ளைகள் வெளியூர்களுக்கு சென்று வேலை செய்யும் நிலை உள்ளது. முதியவர்கள் வீட்டில் தனியாக வசிக்கின்றனர். இவர்களிடம் குற்ற செயலில் ஈடுபடுபவர்கள் கொலைக் குற்றங்களிலும் ஈடுபடுகின்றனர்.
கடந்த மாதத்தில் செஞ்சி அருகே ஆலம்பூண்டியில் 7 வயது சிறுமி காணாமல் போனது இன்று வரை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் மர்மம் நீடிக்கிறது. சரியான தடயங்களை கண்டுபிடிக்க முடியாமல் சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் திணறி வருகின்றனர்.
இன்று நாடு நவீன தொழில் நுட்பத்தில் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளதால் குற்றவாளிகளும் நவீன தொழில் நுட்பங்களை பயன்படுத்தி திருட்டு, கொலை குற்றங்களை செய்து வருகின்றனர்.
காரணம் போலீசாரின் மூன்றாவது கண் என கூறப்படும் கண்காணிப்பு கேமரா கிராமப் பகுதிகளில் இல்லாததுதான் என கூறப்படுகிறது. கேமராக்கள் பொருத்தப்படாததால் எவ்வித தடயமும் கிடைக்க வழி இல்லாமல் போகிறது.
எனவே, அனைத்து கிராமங்களிலும் கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்த அந்தந்த பகுதி பேரூராட்சி ஊராட்சிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அவ்வாறு மேற்கொள்ளும்பட்சத்தில் குற்ற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு பயம் இருக்கும்.
தமிழக அரசு கிராம வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு மகளிர் சுய உதவி குழுக்களை அமைத்து கிராமங்களை முன்னேற்றி வருவது போல ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் கண்காணிப்பு கேமரா அமைத்து கேமரா பயன்பாட்டை கண்காணிக்கவும் பழுது நீக்கவும் கிராமத்தில் படித்த பட்டதாரி இளைஞர்கள் குழுவாக நியமித்து அந்தந்த பகுதியில் அருகில் உள்ள காவல் நிலையங்களின் கண்காணிப்பில் இளைஞர்கள் குழு இயங்க வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
கிராமங்களில் நடைபெறும் ஒரு திருவிழாவை இளைஞர்கள் ஒன்று கூடி சிறப்பாக நடத்துவது போல் தங்களது கிராமத்தில் நுழையும் வழி வெளியேறும் வழி போன்ற இடங்களில் கேமரா பொருத்த அனைவரும் முன்வர வேண்டும்.
அரசு முன் வராவிட்டாலும் இன்று சமூக நலனில் ஆர்வம் செலுத்தும் இளைஞர்கள் அனைவரும் ஒன்று கூடி தங்கள் சொந்த செலவிலேயே கூட கேமராக்களை அனைத்து தெருக்களிலும் பொருத்திக் கொண்டால் குற்ற நடவடிக்கைகள் மிகவும் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.