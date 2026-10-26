பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை ஆலோசனைக் கூட்டம்
பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை ஆலோசனைக் கூட்டம்
ADDED : அக் 25, 2026 03:36 PM
திண்டிவனம்: திண்டிவனத்தில் வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
நகராட்சி அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, அமைச்சர் வன்னி அரசு தலைமை தாங்கினார். கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் முன்னிலை வகித்தார்.
கூட்டத்தில் அமைச்சர் பேசுகையில், ‘கனமழை மற்றும் புயலால் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ள பகுதிகளில் உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும்.
பருவமழை தொடங்கிய நிலையில் சாலைப் பணிகள் மற்றும் கால்வாய்ப் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்’ என்றார்.
கூட்டத்தில், டி.ஆர்.ஓ., அரிதாஸ், திண்டிவனம் சார் ஆட்சியர் (பொறுப்பு) காதர் அலி, மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் பாலமுரளி, மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (விவசாயம்) சரவணன், திண்டிவனம் நகராட்சி கமிஷனர் பானுமதி, தாசில்தார் ஞானசவுந்தரி, நகரமன்ற துணைத் தலைவர் ராஜலட்சுமி வெற்றிவேல் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.