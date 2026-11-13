/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/மகள் மாயம் தாய் புகார்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 03:00 PM
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விழுப்புரம்: வளவனுார் அருகே மகளைக் காணவில்லை என தாய், போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
வளவனுார் அடுத்த சொர்ணாவூர் கீழ்பாதி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் பூபாலன் மகள் அம்சவள்ளி, 19; ஐ.டி.ஐ., படித்து விட்டு வீட்டில் இருந்து வந்தார்.
இவரை நேற்று முன்தினம் முதல் காணவில்லை. பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. சாந்தி அளித்த புகாரின் பேரில், வளவனுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.