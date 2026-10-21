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மாமனார் மாயம் : மருமகள் புகார்

மாமனார் மாயம் : மருமகள் புகார்

ADDED : அக் 21, 2026 12:34 AM

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ADDED : அக் 21, 2026 12:34 AM

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திருவெண்ணெய்நல்லுார்: திருவெண்ணெய்நல்லுார் அருகே மாமனாரை காணவில்லை என மருமகள் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.

திருவெண்ணெய்நல்லுார் அடுத்த திருமுண்டீஸ்வரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முத்துக்குமாரசாமி மகன் சுப்பிரமணியன், 81; விவசாயி. வீட்டிலிருந்த சுப்பிரமணியை கடந்த 18ம் தேதி மதியம் 2:00 மணி முதல் காணவில்லை பல இடங்களில் தேடியும் கிடைக்கவில்லை. இது குறித்து இவரது மருமகள் மகாலட்சுமி அளித்த புகாரின் பேரில் திருவெண்ணெய்நல்லுார் போலீசார் வழக்கு பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.

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