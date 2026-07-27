அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்களில் கூடுதல் கட்டணம்: மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அதிரடி சோதனை
அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்களில் கூடுதல் கட்டணம்: மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அதிரடி சோதனை
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 08:30 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM
பஸ்களில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக எழுந்த புகாரின் பேரில் வட்டா போக்குவரத்து ஆய்வாளர் திடீர் ஆய்வு நடத்தி, 7 பஸ்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கலெக்டருக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது.
திண்டிவனத்திலிருந்து புதுச்சேரி வரை செல்லும் அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை விட கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது. குறிப்பாக 35 ரூபாய் கட்டணமாக வாங்கப்பட்ட நிலையில் பல பஸ்களில் 40 ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டு வருகிறது.
அரசு எவ்வித அறிப்பும் அறிவிக்காத நிலையில் தன்னிச்சையாக பஸ்களில் டிக்கெட் கட்டணத்தை உயர்த்தியது பொதுமக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து திண்டிவனம் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு பொதுமக்கள் அளிக்கப்பட்ட புகார்களின் பேரில், மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் முருகேசன், நேற்று மாலை ஜெயபுரம் ரவுண்டனா பகுதி வழியாக வரும் அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்களில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது பயணிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட டிக்கெட்டுகளை பரிசோதனை செய்தார். அதில், 5 தனியார் மற்றும் 2 அரசு பஸ்களில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சம்மந்தப்பட்ட பஸ்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கலெக்டருக்கு மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அறிக்கை அனுப்பியுள்ளார்.