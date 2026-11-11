/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பைக் விபத்தில் கொத்தனார் பலி
ADDED : நவ 10, 2026 09:35 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் பைக் மோதி கொத்தனார் இறந்தார்.
விழுப்புரம், சாலாமேடு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஏழுமலை, 45; கொத்தனார். இவர், நேற்று (நவ.,9) பைக்கில் திருச்சி – சென்னை மார்க்கமாக சென்றார். வழுதரெட்டி பகுதியில் சென்ற போது, பின்னால் வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி விட்டு நிற்காமல் சென்றது.
இதில், பலத்த காயமடைந்த ஏழுமலை சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.