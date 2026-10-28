/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பிரதான சாலையில் பள்ளம்: வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : அக் 27, 2026 06:47 PM
ADDED : அக் 27, 2026 06:15 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் பிரதான சாலையில் ஏற்பட்டுள்ள பள்ளத்தால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
விழுப்புரம், மாம்பழப்பட்டு ரோடு வழியாக திருக்கோவிலுார், திருவண்ணாமலை பகுதிகளுக்கு தினந்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இந்நிலையில், விழுப்புரம் மாம்பழப்பட்டு ரோடு ரயில்வே கேட் அருகில் உள்ள வேகத்தடை பகுதியில் 'மெகா' சைஸ் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால், அப்பகுதியில் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, பிரதான சாலையில் ஏற்பட்டு பள்ளத்தை சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.