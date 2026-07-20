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வாய்கால் பணிக்காக தோண்டிய சாலை: சீரமைக்காததால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

வாய்கால் பணிக்காக தோண்டிய சாலை: சீரமைக்காததால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி

UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:19 PM

ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:11 PM

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UPDATED : ஜூலை 20, 2026 07:19 PM ADDED : ஜூலை 20, 2026 07:11 PM

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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் கிழக்கு பாண்டி ரோட்டில் நகராட்சி நிர்வாகம் மூலம் வாய்கால் பணிகளுக்கு தோண்டிய சாலை சீரமைக்காததால் சாலையில் ஜல்லிகள் சிதறிக் கிடப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

விழுப்புரம் கிழக்கு பாண்டி ரோட்டில், உள்ளூர் வாகன ஓட்டிகள் மட்டுமின்றி, கடலுார், புதுச்சேரி மற்றும் சென்னை நோக்கி செல்லும் வாகனங்கள் பயணிக்கும் முக்கிய சாலையாக உள்ளது. இந்த சாலையில் ரெட்டியார் மில் பஸ் நிறுத்தம் அருகே தனியார் தொழிற்சாலை முன், நகராட்சி நிர்வாகம் சில மாதங்களுக்கு முன் பாதாள சாக்கடை அடைப்பை சீரமைக்க, சாலை தோண்டப்பட்டு, புதிய பைப் லைன்கள் புதைக்கப்பட்டது. இந்த பணிகளுக்காக போலீசார் மூலம் வாகன போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டது.

இந்த பணிகள் முடிவடைந்து ஒன்றரை மாதம் கடந்தும், சாலை புதுப்பிக்கப்படாமல் உள்ளது. அது மட்டுமின்றி வாய்க்கால் பணிகளுக்காக போடப்பட்ட வாய்க்கால் ஸ்லாப் கற்கள், பேரிகார்டுகள் கூட அங்கிருந்து எடுக்கப்படாமல் உள்ளது.

இந்த சாலையில் தினந்தோறும் பள்ளிக்கு குழந்தைகளை இருசக்கர வாகனங்களில் அழைத்து செல்லும் பெற்றோர்கள், பணிக்கு செல்வோர் மற்றும் வயதானோர் பலரும் ஜல்லிகள் சிதறிய, குண்டும், குழியாக உள்ள சாலையில் கடும் சிரமத்தோடு செல்கின்றனர்.

பஸ்கள், லாரிகள் செல்லும் போது காற்றில் புழுதியை ஏற்படுத்தி விட்டு செல்வதால், பின்தொடர்ந்து வரும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.

வாகன ஓட்டிகளுக்கு பெரும் இடையூறாக உள்ள சாலையை அதிகாரிகள் துரிதமாக சீரமைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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