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திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் மணல் குவியலால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் மணல் குவியலால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி
UPDATED : நவ 18, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:32 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் நகரில் உள்ள திருச்சி நெடுஞ்சாலை சென்டர் மீடியனில் மணல் குவிந்துள்ளதால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் புதிய பஸ்நிலையத்தில் செல்லும் திருச்சி நெடுஞ்சாலை வழியாக தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு தினந்தோறும் நுாற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இச்சாலை சென்டர் மீடியனில் மணல் குவியல், குவியல்களாக குவிந்துள்ளது. இந்த மணல் காற்றில் பறப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் கண்ணை கசக்கியப்படி பயணித்து வருகின்றனர். இதனால், வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி அவதியடைந்து வருகின்றனர். சாலையோரத்தில் நடந்து செல்லும் பொதுமக்களும் அவதியடைகின்றனர்.
எனவே, சாலை சென்டர் மீடியனில் குவிந்துள்ள மணலை அகற்ற அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.