முத்தமிழ் சங்கம் சார்பில் பேச்சாளர்களுக்கு பாராட்டு
முத்தமிழ் சங்கம் சார்பில் பேச்சாளர்களுக்கு பாராட்டு
UPDATED : அக் 22, 2026 05:46 PM
ADDED : அக் 22, 2026 05:44 PM
செஞ்சி: செஞ்சி கிருஷ்ணாபுரம் மாரியம்மன் கோவிலில் 10 தினங்கள் நடந்த நவராத்திரி விழாவில் செஞ்சிக்கோட்டை முத்தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில் தினமும் ஆன்மீக சொற்பொழிவு நடந்தது. இதில் சொற்பொழிவு நடத்தியவர்களுக்கு முத்தமிழ் சங்கம் சார்பில் பாராட்டு விழா நடந்தது.
சங்க தலைவர் சிவநாதன் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் கருணாநிதி, பொருளாளர் தமிழன் முன்னிலை வகித்தனர்.
சொற்பொழிவு நடத்திய சிவநாதன், கருணாநிதி, சிவநேசன், தனலட்சுமி, கந்தசாமி, பரிமளகந்தி, தர்மராஜ், விஜயலட்சுமி, அல்லி, கதிரவன், பாலசுப்பிரமணியன், கண்ணன், மேகலா, வெங்கடேசன், ஜோதி, பக்தி பாடல்கள் பாடிய ஸவரலயா இசை பள்ளி மாணவர்களை பாராட்டி சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. கோவில் நிர்வாகத்தினருக்கு செஞ்சிக்கோட்டை முத்தமிழ்ச் சங்கம் சார்பில் நன்றி தெரிவித்து சால்வை அணிவித்தனர்.
இதில் திண்டிவனம் கம்பன் கழகத் தலைவர் சீனிவாசன் கலந்து கொண்டு பேசினார். சங்க உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.