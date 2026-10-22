கல்வி, விளையாட்டில் சாதனைகள் புரிந்து வரும் முட்டத்துார் ஒய்க்காப் மேல்நிலைப்பள்ளி

அடிப்படைக்கல்வியே உயர்வுக்கு வழிவகை இந்த பள்ளியின் முன்னாள் மாணவன் என்பதில் பெருமை. பள்ளியை சுற்றியுள்ள, 20 கிராம மாணவர்கள் இங்கு கல்வி கற்கின்றனர். கடந்த 40 ஆண்டுகளுக்கு முன், எனது பாட்டனார் முருகேசன் , தந்தை நடராஜன் ஆகியோர் கிராமப்புறத்தில் உள்ளவர்கள் கல்வியில் முன்னேற பள்ளிக்கு நிலம் தானமாக வழங்கி உள்ளனர். எனது தந்தை, காலம் சென்ற எம்.எல்.ஏ., அழகுவேல் ஒத்துழைப்புடன் இப்பள்ளியை கடந்த, 1991ம் ஆண்டு, 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மையமாகவும், 1996ம் ஆண்டில் மேல்நிலைப்பள்ளியாகவும் தரம் உயர்த்தி கொடுத்தார். நான் மக்கள் பிரதிநிதியாக பணி செய்ய ஆரம்பித்ததில் இருந்து முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., புஷ்பராஜ் உதவியால் தொகுதி நிதியிலிருந்து ரூ.13 லட்சம் மதிப்பில் பள்ளி கட்டடம் கட்டிக்கொடுத்தேன். கடந்த 2025 ம் ஆண்டு முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., அன்னியூர் சிவா உதவியால் தொகுதி நிதியிலிருந்து ரூ.36 லட்சம் மதிப்பில், 2 பள்ளி கட்டடமும் கட்டிக் கொடுத்துள்ளேன். பள்ளியில் படித்த பலர் அரசு உயர் அதிகாரிகளாகவும் தனியார் நிறுவனங்களிலும், பணிபுரிந்து வருகின்றனர். அவர்களுடைய அடிப்படைக் கல்வியே வாழ்க்கையில் உயர்வுக்கு துணையாக இருந்தது –முகிலன், ஒன்றிய கவுன்சிலர், முட்டத்துார். அர்ப்பணிப்பு ஆசிரியர்களால் உயர்ந்தோம் நான் முட்டத்துாரை சேர்ந்தவன். கடந்த, 1985ம் ஆண்டில் இப்பள்ளியில் உயர்நிலைக்கல்வி பயின்றேன். கற்ற அடிப்படை கல்வி, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தேவையான தனி ஒழுக்கம், கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு உள்ளிட்டவற்றை கற்றுத்தந்த ஆசிரியர்களால், இன்று காவல்துறையில் அதிகாரியாக பணியாற்றி வருகிறேன். பள்ளியில் கல்வி கற்றதன் நன்றி கடனாக, இதே பள்ளியில், 6 மாதம் ஆசிரியராக பணிபுரியும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதை எண்ணி மகிழ்கிறேன். அர்ப்பணிப்புடன் பணி செய்த ஆசிரியர்களின் உழைப்பில் உயர்ந்தோம். இப்பள்ளியில் படிக்கும் மாணவ செல்வங்கள் எதிர்காலத்தில் அரசு துறையில் உயர் அதிகாரிகளாக வருவது உறுதி. மாணவர்கள் படிக்கும் காலத்தை பயனுள்ளதாக பயன்படுத்தி, இன்றைய நவீன விஞ்ஞான வளர்ச்சிக்கு போல் தங்களை கல்வியில் வளர்த்துக் கொண்டால் எதிர்கால வாழ்க்கை பிரகாசமாக இருக்கும். மாணவர்கள் தாங்கள் படிக்கும் பள்ளிக்கும் ,பெற்றோருக்கும் நல்ல பேரை பெற்று தருவர். – டி.எஸ்.பி., அறிவழகன், திருவண்ணாமலை பள்ளியில் படித்ததே பெருமை நான் இப்பள்ளியின் முன்னாள் மாணவி. இன்று அரசு துறையில் பணியில் இருக்கிறேன். அதற்கு மிக முக்கிய காரணம், இந்த பள்ளியும், ஆசிரியர்களும் தான். இயற்கையோடு இணைந்திருப்பதும் குறித்தும், எந்த துறையைத் தேர்ந்தெடுத்தாலும் நம் பூமித்தாயை மறக்கக்கூடாது என்பதையும் இந்த பள்ளி தான் எனக்கு கற்று கொடுத்தது. வேளாண்மை என்பது வெறும் உழவு மட்டுமல்ல, அது நம் ஒட்டுமொத்த நாகரிகத்தின் உயிர்நாடி என்பதை, இங்குள்ள ஆசிரியர்கள் தான் சொல்லிக்கொடுத்தனர். நாம் பெறும் கல்வி நம் சொந்த வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்லாமல், நம் சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்கும், நம் நாட்டின் முதுகெலும்பான விவசாயிகளுக்கும் உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை, என் பள்ளிக்காலம் தான் விதைத்தது. –நிவேதா, வேளாண் அலுவலர், விழுப்புரம் விளையாட்டுத்துறையில் சாதனை நான் இப்பள்ளியின் முன்னாள் மாணவன். மாவட்ட கல்வி அதிகாரிகள், பள்ளி நிர்வாகம் , உடன் பணி புரியும் ஆசிரியர்கள் முழு ஒத்துழைப்பு காரணமாகவும் என்னால் விளையாட்டுத்துறையில் மாணவர்களை திறமையானவர்களாக உருவாக்க முடிகிறது. தேசிய, மாநில, மாவட்ட அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் வகையில், வீரர்களை உருவாக்கி சாதனை படைத்து வருகிறோம். மாணவர்களும் அவர்களுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி அனைத்து போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று பள்ளிக்கு பெருமை சேர்த்து வருகின்றனர். சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களாக மாணவர்களை உருவாக்குவதோடு மருத்துவ துறையிலும், சர்வதேச விளையாட்டு போட்டிகளிலும் சாதனை படைக்க அவர்களை ஊக்குவிக்கிறேன். எதிர்காலத்தில் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நல்ல முறையில் அமைத்துக் கொள்ளவும் , விளையாட்டு துறையில் தொடர்ந்து சாதனைகள் படைக்கவும் வழிகாட்டுவதை எனது முக்கிய கடமையாக கருதுகிறேன். – செல்வகுமார் ,உடற்கல்வி ஆசிரியர்