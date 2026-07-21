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மர்மமான முறையில் எரிந்த ஸ்கூட்டர் :விழுப்புரத்தில் பரபரப்பு
மர்மமான முறையில் எரிந்த ஸ்கூட்டர் :விழுப்புரத்தில் பரபரப்பு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 10:20 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:14 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் மர்மமான முறையில் ஸ்கூட்டர் தீ பிடித்து எரிந்தது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் கே.கே.ரோடு ஆறுமுகம் லேஅவுட் பகுதியில், இரவு 8:00 மணிக்கு, அங்குள்ள ஒரு மரத்தின் கீழ் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஸ்கூட்டர் (சுசூகி ஆக்சஸ் 125) திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்தது.
தகவல் அறிந்து வந்த விழுப்புரம் தீயணைப்புத் நிலைய அலுவலர் ஜமுனாராணி தலைமையில் உதவி அலுவலர் மதி, ராஜேஷ், ராஜசேகர் உள்ளிட்டோர் தீயை அணைத்தனர். இருப்பினும் ஸ்கூட்டர் முழுதும் எரிந்து சேதமானது.
புகார் ஏதும் வராத நிலையில், விழுப்புரம் டவுன் போலீசார், அங்கு ஸ்கூட்டரை நிறுத்தியது யார், எப்படி எரிந்தது என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.