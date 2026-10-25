நாம் தமிழர் கட்சி ஆர்ப்பாட்டம்

UPDATED : அக் 24, 2026 05:26 PM
ADDED : அக் 24, 2026 05:24 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில், த.வெ.க., அரசை கண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் செல்வம் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலர்கள் சக்திவேல், யுவராஜ் முன்னிலை வகித்தனர். மாநில நிர்வாகிகள் பேச்சுமுத்து, முனுசாமி, சந்திரசேகர் கண்டன உரையாற்றினர்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் கார்த்திகா மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் மீது, பொய் வழக்கு போட்டு, கைது செய்ததாக முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., அரசின் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டு, கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தமிழகத்தில் விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த தவறியதோடு, போதைப்பொருள் கடத்தல் சம்பவங்களை தடுக்காமல், அதற்கு ஆளும் கட்சியினரே காரணமாக செயல்பட்டு வருவதாகவும் கூறி, கோஷமிட்டனர்.