நம்ம பள்ளி... நம்ம வாத்தியார்... அறிவியலில் சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்கும் குறிக்கோளோடு செயல்படும் பள்ளி ஆசிரியர்
நம்ம பள்ளி... நம்ம வாத்தியார்... அறிவியலில் சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்கும் குறிக்கோளோடு செயல்படும் பள்ளி ஆசிரியர்
UPDATED : அக் 10, 2026 04:42 PM
ADDED : அக் 10, 2026 04:36 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே அரசு நடுநிலைப்பள்ளி ஆசிரியர் மரியஜோசப், அறிவியலில் சிறந்த மாணவர்களை உருவாக்குவதை தனது குறிக்கோளாக கொண்டு, செயல்பட்டு வருகிறார்.
விழுப்புரம் அருகே காங்கியேனுார் கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி அமைந்துள்ளது. இந்த பள்ளியில் அறிவியல் பட்டதாரி ஆசிரியராக மரியஜோசப் பணிபுரிகிறார்.
இவர், கடந்த 20 ஆண்டுகளாக இந்த பள்ளியில் பணியாற்றி வருகிறார். இவர், அறிவியல் திறமை மிக்க மாணவ, மாணவிகளை கண்டறிந்து அவர்களின் திறமையை வெளி கொணர்ந்ததோடு, அவர்களை மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்க செய்து விருதுகளையும் பெற்று தந்துள்ளார்.
ஆசிரியர் மரியஜோசப், மூன்று தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் மாணவர்களை பங்கேற்க செய்து இளம் விஞ்ஞானி பட்டம் பெற உறுதுணையாக இருந்துள்ளார். அவர், பள்ளியில் 'சார்லஸ் டார்வின்' என்ற அறிவியல் மன்றத்தை உருவாக்கி மாணவர்களை வட்டார, மாவட்ட, மாநில மற்றும் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்க செய்து, அவர்களது திறமைகளை வெளிக்கொண்ர்ந்து வருகிறார்.
அது மட்டுமின்றி, 'பசுமை பழகுவோம்' என்ற அமைப்பை உருவாக்கி பள்ளியில் காய்கறி தோட்டங்களை அமைத்தல், மரக்கன்றுகள் நடுதல், பனை விதைகளை நடுதல் ஆகிய நிகழ்வுகள் மூலம், மாணவர்களுக்கு இயற்கையை நேசிக்கவும் கற்று தருகிறார்.
மேலும், அவர் மாணவர்களுக்கு ஓவியம் தீட்டுதல், பேப்பர் கிராப்ட் கற்று கொடுத்தல், இசைக்கருவிகள் கற்று கொடுப்பது மூலம் மாணவர்களின் பன்முக திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வருகிறார்.
தமிழகத்திலேயே இங்கு தான் முதல் பள்ளியாக செஞ்சிலுவை சங்கத்திற்கான பிரத்யேக பேண்ட் இசைக்கருவி அமைந்துள்ளது.
'சார்லஸ் டார்வின் சயின்ஸ் கிளப்' மூலம் பள்ளி மாணவர்களுக்கும், பொதுமக்களுக்கு வானியல் சார்ந்த விழிப்புணர்வை ஆசிரியர் மரிய ஜோசப் ஏற்படுத்தி வருகிறார்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஆண்டுதோறும் நடக்கும் புத்தக கண்காட்சியில் தொடர்ந்து வான்நோக்கு நிகழ்வை, அவர் நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசு பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு ஆற்றும் சேவையை கண்டு, அவருக்கு தமிழக அரசின் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது, ராம்ராஜ் காட்டன் மற்றும் பள்ளிக்கல்வி துறை இணைந்து அன்பு ஆசிரியர் விருது, விழுப்புரம் ரோட்டரி கிளப் சார்பில் நேஷனல் பில்டர் விருது; ஆகியவை வழங்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த விருதுகளை தாண்டி, அரசு பள்ளி மாணவர்கள் அறிவியல் துறையில் சிறந்து, உலக அளவில் சாதிக்க வேண்டும் என்ற குறிக்கோளை நோக்கி, தொடர்ந்து மாணவர்களை தயார்படுத்தி வருவதை குறிக்கோளாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறார்.