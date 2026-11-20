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ADDED : நவ 19, 2026 06:30 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட நுாலகத்தில் தேசிய நுாலக வார விழா புத்தக கண்காட்சியுடன் துவங்கியது.
விழுப்புரம் மாவட்ட மைய நுாலகத்தில், 59 வது தேசிய நுாலக வார விழா துவங்கி நடந்து வருகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக, பொது மக்களிடம் வாசிப்பு பழக்கத்தை மேம்படுத்தவும், இளைய தலைமுறையினரிடையே புத்தக வாசிப்பின் மீதான ஆர்வத்தை வளர்க்கவும், புத்தக கண்காட்சி துவங்கப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு, மாவட்ட நுாலக அலுவலர்(பொ) இளஞ்செழியன் தலைமை தாங்கினார். மைய நுாலகர் ஆரோக்கியம் வரவேற்றார்.
ரோட்டரி சங்க தலைவர் சிவக்குமார் புத்தக கண்காட்சியை துவக்கி வைத்தார். ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள் கன்யா ரமேஷ், தீபக் கண்ணன், ஓய்வுபெற்ற தலைமை ஆசிரியர் ஜெயச்சந்திரன், முருகேசன் ஆகியோர் வாழ்த்துரை வழங்கினர்.
கவிஞர் அன்பாதவன், எழுத்தாளர்கள் நாஞ்சில் ராஜேந்திரன், அய்யப்பன் ஆகியோர் சிறப்புரையாற்றினர். ஏராளமான புத்தகங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டன. நுாலகர்கள், பணியாளர்கள், வாசகர்கள், மாணவர்கள் கலந்துகொண்டு பார்வையிட்டனர்.
நுாலகர் கோவிந்தசாமி நன்றி கூறினார்.