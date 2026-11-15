தேசிய நுாலக வார விழா போட்டி

UPDATED : நவ 14, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:54 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்ட மைய நுாலகத்தில், தேசிய நுாலக வார விழா போட்டிகள் நடக்கிறது.
விழுப்புரம் மாவட்ட நுாலக அலுவலக செய்திக்குறிப்பு:
விழுப்புரம் மாவட்ட மைய நுாலகத்தில், 59வது தேசிய நுாலக வார விழாவை முன்னிட்டு, மாணவர்களிடம் வாசிப்புப் பழக்கம், படைப்பாற்றல், இலக்கிய ஆர்வத்தை வளர்க்கும் நோக்கில், நவம்பர்15 முதல் 20ம் தேதி வரை பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன.
மாவட்ட நுாலகத்தில், இதன் தொடக்க நிகழ்வாக, இன்று 15ம் தேதி புத்தகக் கண்காட்சி தொடக்க விழா நடக்கிறது. தொடர்ந்து, 16ம் தேதி விழுப்புரம் நகரில் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணர்களுக்கு கட்டுரைப் போட்டியும், 17ம் தேதி ஓவியப் போட்டியும், 18ம் தேதி பேச்சுப் போட்டியும் நடைபெற உள்ளது.
நிறைவாக 20ம் தேதி நடக்கும் விழாவில், போட்டிகளில் வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்குப் பரிசு மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்படுகிறது.
மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள், வாசகர்கள் மற்றும் இலக்கிய ஆர்வலர்கள் இந்நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.