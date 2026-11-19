/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/தேசிய இயற்கை மருத்துவ தினம்
ADDED : நவ 18, 2026 04:36 PM
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திண்டிவனம்: திண்டிவனத்திலுள்ள மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனையில் தேசிய இயற்கை மருத்துவதினம் கொண்டாடப்பட்டது.
அஇயற்கை மருத்துவ பிரிவில் இன்று (நவ.,18) காலை நடந்த நிகழ்ச்சியில், டாக்டர் சுஜி வினோதினி நோயாளிகளுக்கு இயற்கை மருத்துவத்தின் முக்கியத்துவம் குறித்து விளக்கி கூறி, இயற்கை உணவுகளை வழங்கினார்.
இயற்கை மருத்துவ பிரிவின் கங்காராவ், சவுமியா ஆகியோர் மருத்துவ பயனாளிகளுக்கு யோகா பயிற்சி குறித்து தெரிவித்தனர்.