இந்திராநகர் பகுதியில் ரூ.30 லட்சம் செலவில் புதிய குடிநீர் பைப் லைன்
இந்திராநகர் பகுதியில் ரூ.30 லட்சம் செலவில் புதிய குடிநீர் பைப் லைன்
UPDATED : அக் 06, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 05, 2026 04:56 PM
திண்டிவனம்: நகராட்சி சார்பில் இரண்டு வார்டுகளில் சேதமடைந்த குடிநீர் பைப்புகளுக்கு பதிலாக புதிய பைப் லைன் போடப்பட உள்ளது.
திண்டிவனம் நகராட்சி பகுதியிலுள்ள மரக்காணம் ரோடு இந்திராநகர் பகுதியில் திண்டிவனம்-மரக்காணம் வரையில் நான்கு வழிச்சாலை போடப்பட்டது. இதற்காக அந்தப்பகுதியை சேர்ந்த 23, 24 வார்டுகளில் சாலை அகலப்படுத்தும் பணி மேற்கொண்ட போது, பூமிக்கடையில் புதைக்கப்பட்டிருந்த நகராட்சி குடிநீர் குழாய்கள் சேதமடைந்தது.
இதனால் கடந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளாக அந்தப்பகுதியில் நகராட்சி குடிநீர் வழங்கும் பணி பாதிக்கப்பட்டது. இதுகுறித்து வார்டு பொது மக்கள் சார்பில் குடிநீர் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கை மனு கொடுத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில் நகராட்சி சார்பில் இரண்டு வார்டுகளிலும் ரூ.30 லட்சம் செலவில் குடிநீர் பைப் லைன் போடுவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதையொட்டி ஆந்திர மாநில், காலஸ்திரி பகுதியிலிருந்து லாரிகள் மூலம் கொண்டுவரப்பட்ட குடிநீர் பைப் திண்டிவனம் நகராட்சிக்கு நேற்று கொண்டு வரப்பட்டது.
இந்திராநகர் பகுதியில் புதிய பைப் லைன் புதைக்கும் பணி ஒரிரு நாட்களில் துவங்கும் என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவித்தனர்.