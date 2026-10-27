/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு கூட்டம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:59 AM
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திருவெண்ணெய்நல்லுார்: திருவெண்ணெய்நல்லுாரில் வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு, பி.டி.ஓ., பாலசுப்ரமணியன் தலைமை தாங்கினார். சிறப்பு விருந்தினர் திருக்கோவிலுார் எம்.எல்.ஏ., பழனிசாமி, மழைக் காலங்களில் மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும், பேரிடர்களை எதிர்கொள்வதற்கும் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை உரிய நேரத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டும். அனைத்து உபகரணங்களையும் தயாராக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என அலுவலர்களிடம் அறிவுறுத்தினார்.
கூட்டத்தில், துணை பி.டி.ஓ., ரமேஷ் பொறியாளர்கள், அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.