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வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு கூடுதல் கலெக்டர் ஆய்வு
வடகிழக்கு பருவமழை முன்னேற்பாடு கூடுதல் கலெக்டர் ஆய்வு
UPDATED : அக் 24, 2026 04:26 PM
ADDED : அக் 24, 2026 04:24 PM
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விக்கிரவாண்டி: விக்கிரவாண்டி ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில், வடகிழக்கு பருவ மழை முன்னேற்பாடுகள் குறித்து கூடுதல் கலெக்டர் ஆய்வு செய்து ஆலோசனை வழங்கினார். அலுவலகத்தில் நடந்த கூட்டத்திற்கு கூடுதல் கலெக்டர் ஆனந்த் குமார் சிங் தலைமை தாங்கி, மழைக்காலங்களில் இயற்கை பேரிடர்களில் இருந்து மக்களை பாதுகாப்பது குறித்தும் அதை எதிர்கொள்ள தேவையான முன்னேற்பாடு பணிகள் , தாழ்வான பகுதிகளில் நீர் தேங்கினால் வெளியேற்ற தேவையான உபகரணங்கள் தயார் நிலை குறித்தும் ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை வழங்கி பேசினார்.
பி.டி.ஓ., க்கள் சாகிதாபானி, பாலச்சந்திரன், ஒன்றிய பொறியாளர்கள் சுப்பிரமணியன் சதீஷ்குமார், மேற்பார்வையாளர்கள் உட்பட அரசு அலுவலர்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.