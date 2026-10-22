சிறுமியை துாக்கிச்சென்ற வடமாநில வாலிபரை கட்டிவைத்து தர்மஅடி: விழுப்புரம் அருகே பரபரப்பு
சிறுமியை துாக்கிச்சென்ற வடமாநில வாலிபரை கட்டிவைத்து தர்மஅடி: விழுப்புரம் அருகே பரபரப்பு
UPDATED : அக் 18, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 18, 2026 04:55 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் அருகே சிறுமியை துாக்கிக்கொண்டு ஓடிய வடமாநிலத்தை சேர்ந்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட வாலிபரை கட்டி வைத்து பொதுமக்கள் தர்மஅடி கொடுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
விழுப்புரம் அடுத்த அய்யூர் அகரம் காலனியில் ஐந்து வயது சிறுமி ஒருவர் நேற்று மதியம் 1:30 மணிக்கு விளையாடிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது, அங்கு வந்த 30 வயது மதிக்கத்தக்க வடமாநில வாலிபர் ஒருவர் திடீரென சிறுமியை துாக்கிக்கொண்டு ஓடினார்.
இதைக்கண்ட அப்பகுதி மக்கள் வாலிபரை சுற்றி வளைத்து பிடித்து சிறுமியை மீட்டினர். பின், வாலிபரை கட்டி வைத்து தர்மஅடி கொடுத்தனர்.
தகவலறிந்த விழுப்புரம் தாலுகா போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று வாலிபரை மீட்டு காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரித்தனர். விசாரணையில் அவர், மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, போலீசார் வாலிபரை முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவக்கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
இச்சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் திடீர் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.