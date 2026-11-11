தீபாவளி பரிசு கிடைக்கலையே... மாவட்ட தி.மு.க.,வினர் புலம்பல்
தீபாவளி பரிசு கிடைக்கலையே... மாவட்ட தி.மு.க.,வினர் புலம்பல்
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
கடந்த தீபாவளி பண்டிகையின் போது ஆளுங்கட்சியாக தி.மு.க., இருந்ததால், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களிலும், கிளைச் செயலாளர் துவங்கி, மாவட்ட செயலாளர் வரை தீபாவளி பரிசாக 2,000 ரூபாயில் துவங்கி 1 லட்சம் ரூபாய் வரை கொடுத்ததால், தி.மு.க.,நிர்வாகிகள் தீபாவளி பண்டிகையை உற்சாகத்துடன் கொண்டாடினர்.
தற்போது தி.மு.க., ஆளுங்கட்சியாக இல்லை என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், தமிழகத்தில் சேலம் உள்ளிட்ட சில மாவட்டங்களில் மாவட்ட செயலாளர்கள் நகர, ஒன்றி செயலாளர்கள் கிளைச் செயலாளர்களுக்கு தீபாவளி பரிசை சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட செயலாளர்கள் வழங்கி உற்சாகப்படுத்தினர்.
ஆனால், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் தி.மு.க., நிர்வாகிகளுக்கு இந்த தீபாவளி பண்டிகையின் போது, மாவட்ட செயலாளர்கள் யாரும் கண்டு கொள்ளாமல் கைகழுவி விட்டதால் தி.மு.க.,தொண்டர்கள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர். கட்சி மறுசீரமைப்பு பணி துரிதமாக நடப்பதாகவும், விரைவில் வயது முதிர்ந்த மாவட்ட செயலாளர்களுக்கு பதிலாக புதிய மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் தமிழகம் முழுவதும் விரைவில் நியமிக்கப்படுவார்கள் என்று கட்சி தலைமை நிர்வாகிகளை உசுப்பேற்றி வந்தாலும், இதுவரை தமிழகம் முழுவதும் பல மாவட்டங்களில் புதிய மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு புதிய மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்படாமல் உள்ளதால், தற்போது பதவியில் உள்ள மாவட்ட செயலாளர் பதவி எப்போது பறிபோகும் என்ற நிலை உள்ளதால், மாவட்டத்தில் உள்ள கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு ஏன் வீணாக செலவு செய்து தீபாவளி பரிசு வழங்க வேண்டும் என்று ஒதுங்கிக் கொண்டனர்.
விரைவில் தமிழகத்தில் பல சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், கட்சி தலைமை விரைவில் விழுப்புரம் மாவட்டத்திற்கு பொறுப்பாளர்களை நியமிக்க வேண்டும். அப்போதுதான் வரும் பொங்கல் பண்டிகையின் போதாவது, புதிய மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு பொங்கல் பரிசு வழங்குவார்கள் என கட்சி நிர்வாகிகள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.