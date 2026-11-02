சூரப்பட்டு – அனந்தபுரம் சாலையில் வளைவுகளில் அறிவிப்பு பலகை தேவை
சூரப்பட்டு – அனந்தபுரம் சாலையில் வளைவுகளில் அறிவிப்பு பலகை தேவை
UPDATED : நவ 01, 2026 09:11 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:07 PM
விழுப்புரம்: சூரப்பட்டு – அனந்தபுரம் சாலையில் அதிகளவிலான வளைவுகள் உள்ளதால் அதனை குறிக்கும் வகையில் அறிவிப்பு பலகைகள் வைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விழுப்புரம் அடுத்த சூரப்பட்டு கூட்ரோட்டில் இருந்து அனந்தபுரம் செல்லும் சாலை உள்ளது. இச்சாலை வழியாக அரும்புலி, சிறுவாலை, ஏழுசெம்பொன், வெள்ளேரிப்பட்டு, அன்னியூர், பனமலைப்பேட்டை, அனந்தபுரம் ஆகிய பகுதிகளுக்கு தினந்தோறும் அரசு, தனியார் பஸ்கள் உள்ளிட்ட நுாற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
இச்சாலையில் சிறுவாலை, சிறுவாலைமேடு, செம்மேடு, வெள்ளேரிப்பட்டு, அன்னியூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மிகவும் அபாயமான வளைவுகள் உள்ளது. இந்த வளைவுகள் உள்ளதை முன்கூட்டியே வாகன ஓட்டிகளுக்கு தெரிவிக்கும் வகையில் அறிவிப்பு பலகைகள் பல இடங்களில் இல்லை.
இதனால், வளைவுகள் உள்ள பகுதிகளில் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, இச்சாலையில் விபத்தை தடுக்க வளைவுகளை முன்கூட்டியே வாகன ஓட்டிகளுக்கு தெரிவிக்கும் வகையில் அறிவிப்பு பலகைகள் அமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.