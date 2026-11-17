அரசு பள்ளி குடிநீர் தொட்டியில் மலம் அதிகாரிகள் ஆய்வு
அரசு பள்ளி குடிநீர் தொட்டியில் மலம் அதிகாரிகள் ஆய்வு
ADDED : நவ 16, 2026 07:27 PM
வானூர்: வானுார் அருகே அரசு பள்ளி வளாகத்தில் இருந்த குடிநீர் தொட்டியில் மலம் கலந்திருப்பதாக தகவல் பரவியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
கிளியனுார் அருகே உள்ள நல்லாவூர் கிராமத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி உள்ளது. இந்த பள்ளியில் ஏராளமான மாணவ, மாணவியர்கள் பயின்று வருகின்றனர்.
சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை முடிந்து இன்று (நவ.,16) பள்ளி திறந்ததும், வளாகத்தில் உள்ள குடிநீர் தொட்டியை மாணவர்கள் சென்று பார்வையிட்டுள்ளனர்.
அப்போது அங்கிருந்த ஆயிரம் லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட குடிநீர் தொட்டியை திறந்து பார்த்த போது, அதில் மலம் கலந்த நிலையில் இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.
இது குறித்து தலைமை ஆசிரியர் தமிழ்ச்செல்வியிடம் உடனடியாக முறையிட்டனர். அவரும் வந்து பார்வையிட்டு அதிகாரிகளுக்கும், கிளியனுார் போலீஸ் நிலையத்திற்கும் தகவல் தெரிவித்தார். வானுார் தாசில்தார் லட்சாதிபதி, வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் மோகனா, சுபாஷ் சந்திரபோஸ் மற்றும் கிளியனுார் இன்ஸ்பெக்டர் அரிகிருஷ்ணன் ஆகியோர் அங்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர்.
அப்பொழுது அதே பகுதியில் குரங்குகள் சுற்றித் திரிந்ததை உறுதி செய்த அதிகாரிகள், இந்த குடிநீர் தொட்டியில் குரங்குகள் தான் மலத்தை கழித்து சென்றதாக அவர்கள் கூறினர்.
இருப்பினும் பாதுகாப்பின்றி குடிநீர் தொட்டியை குரங்குகள் திறக்கும் வகையில் வைத்திருந்ததால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தனர்.
இந்த சம்பவத்தை பார்வையிட்டதும் பள்ளி நிர்வாகத்தினர் உடனடியாக அந்த குடிநீர் தொட்டியை அகற்றிவிட்டு புதிய குடிநீர் தொட்டி வாங்கி வரப்பட்டு, அதில் குடிநீரை ஏற்றி மாணவர்களுக்கு தண்ணீர் சப்ளை செய்தனர். இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.