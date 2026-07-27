செஞ்சியில் வரும் 7ம் தேதி ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்: அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் முடிவு
செஞ்சியில் வரும் 7ம் தேதி ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்: அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் முடிவு
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 08:19 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:10 PM
செஞ்சி: செஞ்சியில் ஆக்கிரமிப்புகளை வரும் ஆகஸ்ட் 7ம் தேதி அகற்றுவது என அதிகாரிகள் கூட்டத்தில் முடிவு செய்துள்ளனர்.
செஞ்சியில் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றுவது தொடர்பாக அனைத்து துறை அதிகாரிகள், வர்த்தகர்கள் பங்கேற்ற ஆலோசனை கூட்டம் தாலுகா அலுவலகத்தில் நடந்தது. தாசில்தார் ஏழுமலை தலைமை தாங்கினார். டி.எஸ்.பி., ரமேஷ்ராஜ் முன்னிலை வகித்தார்.
கூட்டத்தில், வரும் ஆகஸ்ட் 7 ம் தேதி ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவது என முடிவு செய்தனர். இதற்கு முன்னதாக ஆக்கிரமிப்புகளை தாங்களே அகற்றுவதற்கு பேரூராட்சி மூலம் அறிவிப்பு செய்ய வேண்டும் என்றும், தள்ளுவண்டி கடைகளையும், இரு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துவதையும் ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும்.
விழுப்புரம் ரோட்டில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக பஸ்களை நிறுத்துவதை அரசு போக்குவரத்து கழகம் சரி செய்ய வேண்டும். திருவண்ணாமலை சாலையில் சென்னை செல்லும் பஸ்களை நீண்ட நேரம் நிறுத்தாமல் பஸ் நிலையத்தில் நிறுத்த வேண்டும். போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக பேனர்கள் வைப்பதை தடை செய்தும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதில் இன்ஸ்பெக்டர் விநாயக முருகன், மின்வாரிய உதவி பொறியாளர் விஷ்ணுபிரியா, தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் கார்த்திக், அரசு போக்குவரத்துக் கழக மேலாளர் சுரேஷ், வர்த்தகர் சங்கத் தலைவர் செல்வராஜ், சேம்பர் ஆப் காமர்ஸ் தலைவர் சங்கர் மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை, பேரூராட்சி அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.