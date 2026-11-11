/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/துாக்குப்போட்டு முதியவர் தற்கொலை
ADDED : நவ 10, 2026 04:48 PM
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வானுார்: தீராத வயிற்று வலியால் முதியவர் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
வானுார் அடுத்த திருவக்கரை கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ராதா கண்ணன், 72; இவர் சில ஆண்டுகளாக தீராத வயிற்று வலியால் அவதிப்பட்டு வந்தார். சிகிச்சை பெற்றும் குணமாகவில்லை.
இந்நிலையில் இன்று (நவ.,10) மீண்டும் வலி ஏற்பட்டு அவதியடைந்தவர் மனமுடைந்து, வீட்டில் துாக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
இது குறித்து வானுார் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.