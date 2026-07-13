விழுப்புரம் புறநகரில் ஆம்னி பஸ்கள் நிறுத்தம் தேவை ! மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்குமா?
விழுப்புரம் புறநகரில் ஆம்னி பஸ்கள் நிறுத்தம் தேவை ! மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்குமா?
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 11:10 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:40 PM
-நமது நிருபர்-
விழுப்புரம் புறநகர் பகுதியில், புறவழிச்சாலையில் பாதுகாப்பான முறையில் ஆம்னி பஸ்கள் நிறுத்தம் அமைத்திட மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அங்கிருந்து பயணிகளை அழைத்துச் செல்வதற்கு 'பிக்-அப்' சர்வீஸ் வசதி செய்திட வேண்டும். சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்ல நுாற்றுக்கணக்கான ஆம்னி பஸ்கள் தினந்தோறும் இயக்கப்படுகின்றன. இந்த பஸ்கள் அனைத்தும் விழுப்புரம் புறவழிச் சாலை (புறநகர் பகுதியில்) அருகே நிறுத்தப்பட்டு, பயணிகள் இறக்கி விடப்படுகின்றனர்.
குறிப்பாக சென்னையில் இருந்து திருச்சி, திண்டுக்கல், ஈரோடு, மதுரை, கோவை , திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட முக்கிய ஊர்களுக்குச் செல்லும் ஆம்னி பஸ்கள், விழுப்புரம் முத்தாம்பாளையம் மேம்பாலம் கட்டப்படும் பகுதியில் உள்ள சர்வீஸ் சாலையில் நிறுத்தி, பயணிகளை இறக்கி விடுகின்றனர்.
இங்கு போதிய விளக்கு வெளிச்சம் இன்மையால், இரவு நேரத்தில் விழுப்புரம் நகர பகுதிக்குச் செல்லும் பஸ் பயணிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
இப்பகுதியில் சென்னையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்குச் செல்லும் ஆம்னி பஸ்களும், சென்னை நோக்கிச் செல்லும் ஆம்னி பஸ் மற்றும் போக்குவரத்துக் கழக பஸ்கள் சாலையிலேயே நிறுத்தி, பயணிகளை ஏற்றி, இறக்குவதால் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.
இந்நிலையில் கடந்தாண்டு தீபாவளி பண்டிகையின்போது, முத்தாம்பாளையம் மேம்பாலம் அமைக்கும் பணி காரணமாக அதிக போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் காவல் துறை சார்பில் உரிய மாற்று ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
முத்தாம்பாளையம் சர்வீஸ் சாலையில் ஆம்னி பஸ்கள் நிறுத்துவதைத் தவிர்த்து, விழுப்புரம் புறவழிச் சாலையில் கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்திற்கு பின்புறம் உள்ள எல்லீஸ்சத்திரம் மேம்பாலத்திற்கு கீழே உள்ள சர்வீஸ் சாலையை பயன்படுத்திட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
இப்பகுதியில், ஆம்னி பஸ்களை சர்வீஸ் சாலையில் நிறுத்துவதால், தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் தவிர்க்கப்பட்டது.
அப்பகுதியில் திருச்சி மார்க்கம், சென்னை மார்க்கமாக செல்லும் பஸ்கள் மற்றும் கார்கள் மேம்பாலத்தில் செல்வதால், பாதுகாப்பான முறையில் ஆம்னி பஸ்கள் நிறுத்தப்பட்டது. விபத்து அச்சமின்றி ஆம்னி பஸ்சுக்காக வரும் பயணிகள் காத்திருக்கும் நிலை ஏற்பட்டது.
கலெக்டர் அலுவலக பெருந்திட்ட வளாகம் மற்றும் புதிய பஸ் நிலையத்தின் பின்புறம், நகரத்தின் மையப்பகுதியை ஒட்டி, ஆம்னி பஸ்களை நிறுத்த தற்காலிக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.
இதையடுத்து, எல்லீஸ்சத்திரம் பகுதியில் திருச்சி மார்க்கமாக மேம்பாலத்தின் இடதுபுறத்தில், 'ஆம்னி பஸ்கள் நிறுத்தம்' என பெயர் பலகை அமைக்கப்பட்டது. அப்பகுதியில், பயணிகள் நிழற்குடை, போதிய விளக்கு வெளிச்சம் ஏற்படுத்திட வேண்டும் என பொதுமக்கள் சார்பில், கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
பின், தீபாவளி பண்டிகை முடிந்து, கூட்ட நெரிசல் குறைந்ததும், ஆம்னி பஸ் நிறுத்தத்தை மாவட்ட நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லை. பயணிகளுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை, மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மேம்பாலத்தின் இருபுறமும்
பயணிகள் நிழற்குடை தேவை
விழுப்புரம்- எல்லீஸ்சத்திரம் சாலையின் மீது உள்ள மேம்பாலத்தின் அருகில், ஆம்னி பஸ்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன. இப்பகுதியில் உள்ள சர்வீஸ் சாலையின் இருபுறத்திலும், பயணிகள் வசதிக்காக நிழற்குடை அமைத்திட வேண்டும். பஸ் நிறுத்தப் பகுதியில் போதிய அளவில் விளக்கு வெளிச்சம் ஏற்பாடு செய்வதுடன். இரவு நேரத்தில் போலீசார் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதன் மூலம், பயணிகள் இரவு நேரத்தில் அச்சமின்றி பஸ் ஏறவும், பஸ்சில் இருந்து இறங்கி வீட்டிற்கு செல்ல முடியும்.
சென்னை மார்க்கமான பஸ்கள்
மேம்பாலத்தை பயன்படுத்துமா?
விழுப்புரம் புதிய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து சென்னை மார்க்கமாக தினமும் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பஸ்கள் செல்கின்றன. சென்னை, திண்டி வனம், செஞ்சி, திருவண்ணாமலை மார்க்கமாக செல்லும் பஸ்கள், எல்லீஸ் சத்திரம் சாலை மேம்பாலத்தின் வழியாக திருப்பிவிட மாற்று ஏற்பாடு செய்யலாம். இதன் மூலம் முத்தாம்பாளையம் மேம்பாலம் பணிகள் நடைபெறும் இடத்தில் ஏற்படும் வாகன நெரிசலை தவிர்க்கலாம். இங்கு, சென்னை மார்க்கமாக செல்லும் வாகனங்கள், தேசிய நெடுஞ்சாலையை அபாயகரமாக கடக்க வேண்டிய நிலை தவிர்க்கப்படும்.