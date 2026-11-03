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வேன், பைக் மீது பஸ் மோதல் ஒருவர் பலி: 2 பேர் காயம்

வேன், பைக் மீது பஸ் மோதல் ஒருவர் பலி: 2 பேர் காயம்

ADDED : நவ 02, 2026 04:17 PM

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ADDED : நவ 02, 2026 04:17 PM

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கண்டாச்சிபுரம்: கண்டாச்சிபுரம் அருகே மினி சரக்கு வேனும் அரசு பஸ்சும் நேருக்கு நேர் மோதியதில் ஒருவர் இறந்தார்,.

கண்டாச்சிபுரம் அடுத்த பழைய கருவாட்சி ஊராட்சியைச் சேர்ந்த பழனிவேல், 42; டிரைவர். இவர், நேற்று (நவ.,1) இரவு 7;00 மணியளவில் தனது மினி சரக்கு வேனில் கண்டாச்சிபுரம் – விழுப்புரம் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தார். அவருடன் அதே ஊரைச் சேர்ந்த பாண்டுரங்கன், 57; சென்றார்.

மேல்வாலை அருகே பைக்கில் வந்த வாலிபர் வேனை முந்த முயன்றார். அவர் மீது மோதாமல் இருக்க பழனிவேல் திடீரென பிரேக் போட்டார். இதில் நிலை தடுமாறிய வேன் மற்றும் பைக்கில் வந்த புது கருவாட்சியைச் சேர்ந்த கார்த்திக், 26; மீதும் எதிரே வந்த அரசு பஸ் மோதியது. இதில், சரக்கு வேனில் சென்ற பாண்டுரங்கன் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். பழனிவேல், கார்த்திக் காயமடைந்தனர். இருவரும், முண்டியம்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டனர்.

விபத்து குறித்து கண்டாச்சிபுரம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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