ஆன்லைன் லாட்டரி விற்பனை 3 பேர் கைது

ADDED : அக் 31, 2026 10:38 PM
விழுப்புரம்: வளவனுார் அருகே ஆன்லைன் லாட்டரி விற்பனை செய்த 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
வளவனுார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாலசிங்கம் மற்றும் போலீசார், இன்று (அக்.,31) காலை வளவனுார் அருகே பக்கமேடு சாலையில் ரோந்து சென்றனர்.
அப்போது, அங்கு கும்பலாக நின்றிருந்தவர்களை பிடித்து விசாரித்தபோது, அவர்கள் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட ஆன்லைன் லாட்டரி சீட்டு விற்பது தெரியவந்தது.
இதனையடுத்து, ஆன்லைன் லாட்டரி விற்பனையில் ஈடுபட்ட விழுப்புரம் விராட்டிக்குப்பம் பாதையை சேர்ந்த முருகன் மகன் சரத்குமார், 28; வி.மருதுாரை சேர்ந்த ஏழுமலை மகன் சந்தோஷ், 25; கே.கே.ரோடை சேர்ந்த கண்ணன் மகன் வைரம், 30; ஆகியோரை வளவனுார் போலீசார் கைது செய்தனர்.
அவர்களிடமிருந்து ரூ. 10,315 பணத்தையும், 2 மொபைல் போன், ஒரு ஸ்கூட்டர் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்து, வழக்கு பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.