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செஞ்சி அருகே மின்சாரம் தாக்கி வீட்டு உரிமையாளர் பலி
செஞ்சி அருகே மின்சாரம் தாக்கி வீட்டு உரிமையாளர் பலி
ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
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செஞ்சி: செஞ்சி அருகே புதிய வீட்டிற்கு ஒயரிங் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த வீட்டின் உரிமையாளர் மின்சாரம் தாக்கி இறந்தார்.
செஞ்சி அடுத்த கணக்கன்குப்பம் மாரியம்மன் கோவில் தெருவை சேர்ந்தவர் பிரபு, 45; இவர், மணலப்பாடி சூரியன் நகரில் தனக்குச் சொந்தமான இடத்தில் வீடு கட்டி வருகிறார்.
இந்த வீட்டில் ஒயரிங் பணிகளை பிரபுவே மேற்கொண்டு வந்துள்ளார். இன்று (நவ.,1) காலை வீட்டில் ஒயரிங் வேலை செய்து கொண்டிருந்தபோது எதிர்பாராதவிதமாக மின்சாரம் தாக்கி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார்.
இதுகுறித்து சத்தியமங்கலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.