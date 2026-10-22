பல்லவர் கால கொற்றவை சிற்பம் கண்டெடுப்பு

ADDED : அக் 22, 2026 04:58 PM
விழுப்புரம்: திண்டிவனம் அருகே பல்லவர் கால கொற்றவை சிற்பம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
திண்டிவனம் அருகே கீழ்அருங்குணம் கிராம ஏரியில், விழுப்புரம் வரலாற்று ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் கள ஆய்வில் ஈடுபட்டார்.
அப்போது, பல்லவர் காலத்தை சேர்ந்த கொற்றவை சிற்பம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதுகுறித்து, ஆய்வாளர் செங்குட்டுவன் கூறியதாவது:
கீழ் அருங்குணம் ஏரிக்குள் மண்ணில் கிடத்தப்பட்ட நிலையில் கொற்றவை சிற்பம் காணப்படுகிறது. 6 அடி உயரமுள்ள பலகை கல்லில் இந்தச் சிற்பம் வடிக்கப்பட்டுள்ளது. வழக்கமாக, 8 கரங்களுடன் காணப்படும் கொற்றவை இங்கு, 4 கரங்களுடன் காட்சியளிக்கிறார்.
கொற்றவையின் முன் வலக்கரம் அபய முத்திரையுடனும், இடது கரம் தொடை மீது வைத்தும் காணப்படுகின்றன. பின்னிரு கரங்களில் சங்கு சக்கரம் ஏந்தி இருக்கிறார்.
மார்பு கச்சு இடையாடை அணிந்தும், அணிகலன்களுடனும் சிறிய இடையுடனும் காணப்படும் கொற்றவை, தனது இரண்டு கால்களையும் எருமை தலை மீது நேராக வைத்து கம்பீரமாக நிற்கிறார்.
அவரது கால்களுக்கு அருகாமையில், இருபுறமும் தலைப்பலி வீரன் மற்றும் பூஜை செய்யும் அடியவர் அமர்ந்துள்ளனர்.
கொற்றவையை, பாய்கலைப்பாலை என வர்ணிக்கிறது சிலப்பதிகாரம். பாய்ந்தோடும் மானை, வாகனமாக கொண்டவள் என்பது பொருளாகும்.
கீழ்அருங்குணம் சிற்பத்தில், கொற்றவை வாகனமான மான், அவரது பின்னால் நின்றிருக்கிறது. நீண்ட கொம்புகளுடன், மிகவும் அழகாக மான் காட்டப்பட்டுள்ளது.
பல்லவர் காலத்தை சேர்ந்த (கி.பி.8ஆம் நூற்றாண்டு) இச்சிற்பம் 1200 ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்ததாகும். இச்சிற்பத்தை துாக்கி நிறுத்தினால், ஊருக்குக் கெட்டது நடக்கலாம் என்ற அச்சத்தால், கொற்றவை சிற்பத்தை ஏரியிலிருந்து வெளியே எடுக்காமல் உள்ளனர்.
மக்களின் அச்சம் தவறானது என்பதால், அதனை வெளியே எடுத்து வழிபாட்டிற்குக் கொண்டு வர வேண்டும் என, மக்களிடம் வலியுறுத்தியுள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ஆய்வின்போது, கீழ்அருங்குணம் வேல்முருகன், லட்சுமிபதி, சரவணன் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.