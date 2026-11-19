/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பெற்றோர் விழிப்புணர்வு காவல்துறை அறிவுரை
UPDATED : நவ 18, 2026 06:45 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:42 PM
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விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நீர் நிரம்பிய பகுதிகளுக்கு சிறுவர்களை, பெற்றோர்கள் அனுமதிக்கக் கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்ட காவல்துறை செய்திக்குறிப்பு
தற்போது மழைக்காலம் என்பதால் நீர்நிலைகள் நிரம்பும் அபாயம் உள்ளது. இதனால், சிறுவர்களை ஏரி, குளம் மற்றும் நீர் நிரம்பிய பகுதிக்கு செல்ல பெற்றோர்கள் அனுமதிக்கக் கூடாது. பெற்றோர்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருந்தால், நீர்நிலைகளில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளை தடுக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.