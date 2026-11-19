UPDATED : நவ 18, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:32 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரம் ஒருங்கிணைந்த கோர்ட் மற்றும் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் எதிரில் சாலையை ஆக்கிரமித்து வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுவதை தடுக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
விழுப்புரம் ஒருங்கிணைந்த கோர்ட் எதிரில் உள்ள சாலை வழியாக சென்னை, திருக்கோவிலுார், புதுச்சேரி, திருவண்ணாமலை, வேலுார் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன. இந்நிலையில், கோர்ட் மற்றும் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் எதிரில் சாலையை ஆக்கிரமித்து நான்குசக்கர மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தப்படுகிறது. இதனால், புதிய பஸ் நிலையத்தில் இருந்து வாகனங்கள் வெளிவரும்போது, கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
எனவே, கோர்ட் மற்றும் எம்.எல்.ஏ., அலுவலகம் எதிரில் ஆக்கிரமித்து வாகனங்கள் நிறுத்துவதை தடுக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.