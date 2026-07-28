/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/ ஓய்வூதியர் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 03:15 AM
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விழுப்புரம்: புதிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்ட அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரி, தமிழ்நாடு ஓய்வூதியர் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாவட்ட தலைவர் புருேஷாத்தமன் தலைமை தாங்கினார். செயலாளர் குருசேகரன் வரவேற்றார். துணைத் தலைவர்கள் ஜெயராமன், ஞானசேகர், கோவிந்தன் முன்னிலை வகித்தனர். மாநில துணைப் பொதுச் செயலாளர் வின்சென்ட் டி பால் கோரிக்கை விளக்கவுரையாற்றனார்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில், ஓய்வூதியர்களுக்கான புதிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்ட அரசாணை எண் 123ஐ ரத்து செய்திட வேண்டும் என்பது உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகள் வலியுறுத்தப்பட்டன.
தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர் ஒன்றியம் மாவட்ட தலைவர் பூவழகன் உட்பட நிர்வாகிகள் பலர் பங்கேற்றனர். பொருளாளர் அண்ணாமலை நன்றி கூறினார்.