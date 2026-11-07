/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/டிச., 11ம் தேதி ஓய்வூதியர் குறைதீர்க்கும் நாள்
UPDATED : நவ 07, 2026 08:29 PM
ADDED : நவ 07, 2026 08:26 PM
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விழுப்புரம்: ஓய்வு பெற்ற அரசு பணியாளர்களுக்கான ஓய்வூதியர் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் வரும் டிச., 11ம் தேதி நடக்கிறது.
கலெக்டர் ேஷக் அப்துல் ரஹ்மான் செய்திக்குறிப்பு;
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ஓய்வு பெற்ற அரசு பணியாளர்களுக்கான ஓய்வூதியர் குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டம் வரும் டிச., 11ம் தேதி காலை 10:30 மணிக்கு நடக்கிறது.
விழுப்புரம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கலெக்டர் தலைமையில் கூட்டம் நடக்கிறது. ஓய்வு பெற்ற அரசுப் பணியாளர்கள் தங்களது மனுக்களை இரட்டைப் பிரதிகளில் உரிய இணைப்புகளுடன் வரும் 20ம் தேதிக்குள் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளரிடம் (கணக்குகள்) நேரில் சமர்ப்பித்து பயன்பெற்றலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.