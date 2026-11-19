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ADDED : நவ 18, 2026 04:34 PM
விழுப்புரம்: விழுப்புரத்தில் தமிழ்நாடு ஓய்வூதியர் பாதுகாப்பு இயக்கம் சார்பில், மத்திய, மாநில அரசு ஓய்வூதியர் கூட்டமைப்பினர், போராட்டம் நடந்தது.
விழுப்புரம் நகராட்சி திடலில் நடந்த போராட்டத்திற்கு மாவட்ட தலைவர் கலியமூர்த்தி தலைமை வகித்தார். மாவட்ட செயலர் நெடுமாறன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் சரவணபாண்டியன், அங்கன்வாடி ஓய்வூதியர் சங்கம் ராஜேந்திரன் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர்.
போக்குவரத்து சம்மேளனம் துரைராஜ், மின் வாரிய ஓய்வு பெற்றோர் அமைப்பு சக்திவேல், குமரவேல், ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோர் கண்டன உரையாற்றினர்.
தமிழக அரசு, 8வது ஊதியக்குழுவின் வரம்புகளை திருத்தி அமைத்து, பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை ஓய்வூதியர்களுக்கும் விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, வரிசையாக நின்று, மத்திய, மாநில அரசுகளை வலியுறுத்தி கோஷமிட்டனர்.