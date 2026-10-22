/உள்ளூர் செய்திகள்/விழுப்புரம்/பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சி
UPDATED : அக் 09, 2026 05:59 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:56 PM
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கண்டமலம்.: கோவில் குளக்கரையில் பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சியில் பள்ளி மாணவர்கள் பங்கேற்றனர்.
கண்டமங்கலம் வள்ளலார் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி நாட்டு நலப்பணித்திட்டத்தின் சார்பில், 7 நாள் சிறப்பு முகாம் நடந்தது.
முகாமின் ஒரு பகுதியாக சின்னபாபுசமுத்திரம் திரவுபதியம்மன் கோவில் குளக்கரையில் பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளி தலைமையாசிரியர் சரவணன் தலைமையேற்று பனை விதைகள் நடும் நிகழ்ச்சியை துவக்கி வைத்தார். தொடர்ந்து நாட்டு நலப்பணித்திட்ட மாணவ– மாணவிகள் குளக்கரையில் பனை விதைகளை நட்டனர். என்.எஸ்.எஸ்., திட்ட அலுவலர் சுபா சுந்தர் உள்பட பலர் கலந்துகொண்டனர்.